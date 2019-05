I DATI SULLA CRIMINALITÀ

Calano i delitti commessi in Italia: secondo i funzionari del Ministero dell'Interno retto da Matteo Salvini, il dato è pari a -15% nel raffronto tra il 2018 e il 2019. Per la precisione, gli omicidi sono calati del 12,2%, i tentati omicidi sono diminuiti del 16,2%, le violenze sessuali hanno registrano una flessione del 32,1%, le rapine sono addirittura il 20,9% in meno ed i furti -15,1%.

È quanto emerge dai dati della direzione centrale della Polizia criminale. «La stima dei reati vede un calo nell'ultimo anno, che non a caso - riferiscono fonti del Viminale - ha visto il rafforzamento degli organici di polizia su tutto il territorio nazionale, mentre è di questi mesi la riorganizzazione delle questure ed è già stato finanziato il piano straordinario di assunzioni».

Mercoledi prossimo il ministro Salvini inviterà inoltre al Viminale i responsabili delle principali comunità di recupero per i tossicodipendenti: «Perché voglio costruire insieme a loro una legge che mandi in galera gli spacciatori senza se e senza ma. Qualunque cosa spaccino e in qualunque quantità, il loro posto è la galera e non la strada».

