I dati migliorano, Lazio verso la zona gialla

Contagi stabili nelle ultime 24 ore, ma nel Lazio migliorano la pressione ospedaliera e l'indice RT. Sono 1.303 i nuovi casi (688 a Roma città) su 26.408 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I nuovi decessi in un giorno sono 36, i guariti 1.771. Il tasso di positività resta stabile al 10% (4% se si considerano anche gli antigenici), ma calano sia i ricoveri (-82 in un giorno) che le terapie intensive (-8, nonostante 11 nuovi ingressi giornalieri).

Sul fronte vaccini, i ritardi dovuti alla consegna di Pfizer hanno costretto a utilizzare le dosi rimanenti solo per i necessari richiami del personale sanitario. Finora, sono state somministrate oltre 125mila dosi di vaccino.

La miglior notizia arriva dall'indice RT: l'Assessorato regionale alla Salute annuncia infatti che il dato è in calo ed è previsto che scenda sotto 1, un criterio essenziale affinché il Lazio possa tornare in zona gialla.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 72.685, di cui 69.752 in isolamento, 2.653 ricoverati e 280 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 3.069.436 test tra tamponi e antigenici, con 194.199 casi accertati, 4.571 deceduti e 116.943 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

