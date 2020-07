I DATI ISTAT

Nel mese di maggio continua - ma «a ritmo meno sostenuto rispetto ad aprile, mese di pieno lockdown», la diminuzione dell'occupazione: in un mese sono andati persi altri 84mila posti di lavoro, ai danni soprattutto delle donne (-0,7% contro -0,1% degli uomini, pari rispettivamente a -65mila e -19mila lavoratiri). Il tasso di disoccupazione è tornato a salire attestandosi al 7,8% (+1,2 punti): una percentuale che sale al 23,5% tra i giovani (+2,0 punti). Lo rileva l'Istat nei dati provvisori su occupati e disoccupati. Rispetto al maggio 2019, «la flessione è rilevante» scrive l'istituto di statistica: 613mila lavoratori in meno: 270mila donne e 343mila uomini. Diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione (-22,3% pari a -533mila), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni: +6,6%, ovvero ci sono 880mila persone in più che il lavoro neppure lo cercano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

