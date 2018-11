I DATI DI BILANCIO

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il gruppo Acea, alla luce dei risultati di questi nove mesi, rivede ancora al rialzo la propria guidance. Un risultato importante che premia le molte azioni messe in campo per raggiungere, insieme ad ogni singolo collega, una sempre maggiore efficienza e disciplina finanziaria, nonché nuovi sfidanti traguardi». Lo afferma l'amministratore delegato del Gruppo Acea, Stefano Donnarumma, commentando i risultati dei primi 9 mesi. «L'azienda - prosegue l'a.d. - sta entrando anche in nuovi mercati, come quello della distribuzione del gas e dell'uso di nuove tecnologie, senza mai distogliere l'attenzione dalla sua vocazione industriale, concentrandosi sul continuo miglioramento delle infrastrutture idriche ed elettriche per offrire ai propri utenti, e ai propri clienti, servizi con un sempre crescente livello qualitativo».«Acea vuole crescere nel settore della distribuzione del gas per conquistare un volume tale che consenta di aggredire le potenziali nuove gare del gas», ha concluso Donnarumma.