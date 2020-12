Con tutta probabilità oggi l'Italia supererà la soglia dei 70mila morti. Con i 625 di ieri il totale dei decessi è arrivato a 69.842 con un trend giornaliero che non accenna a frenare. Si abbassa invece il rapporto tra positivi e tamponi che è sceso all'8% con l'ultimo bollettino che ha registrato 13.318 casi con circa 157mila tamponi. In area ospedaliera ritorna sopra quota 200 il numero di ingressi in terapia intensiva mentre il saldo dei posti letto occupati è in calo di 44 unità. Nei reparti ordinari invece sono 241 in meno le persone ricoverate. Tra le regioni guida sempre il Veneto, unica sopra i tremila casi giornalieri, seguita dalla Lombardia con 2.278 contagi. Ancora sopra i mille casi Lazio ed Emilia Romagna, al di sotto invece il resto del Paese. Sale di altri 20mila il numero di guariti.(S. Pie.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

