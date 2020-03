I D'Innocenzo sbarcano in tv: una serie per Sky

Alessandra De Tommasi

ROMA La Berlinale porta bene. Freschi della vittoria dell'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura per il film Favolacce, in sala il 16 aprile, i gemelli romani Fabio e Damiano D'Innocenzo annunciano un nuovo progetto, con riprese a partire dal 2021. Si tratta della prima serie tv prodotta da Sky, attualmente ancora in fase di scrittura, che - come raccontano gli stessi cineasti vuol essere «un noir investigativo che indaga l'animo umano in tutta la sua abissale complessità». La scelta della piattaforma nasce, invece, da una comunione d'intenti e da una sinergia tra le produzioni televisive e le distribuzioni cinematografiche, come dimostra l'uscita di Favolacce per Vision. «Sky Studios parla la nostra stessa lingua dicono - in termini di ricercatezza, coraggio e ambizione narrativa. La serie che realizzeremo assieme sarà la somma di questo comune bisogno di osservare il mondo da angolazioni inedite e insospettabili».

Dopo il debutto sempre al festival tedesco con La terra dell'abbastanza, il duo impertinente procede a gonfie vele, con un sistema creativo già collaudato. «Tra noi ha spiegato Fabio a Berlino non c'è egemonia, ci capiamo con un solo sguardo senza bisogno di parole. Ognuno ha un quaderno su cui scrive una scena e poi la confrontiamo». Il cast è ancora top secret ma i fratelli hanno le idee piuttosto chiare: «Non amiamo fare progetti con attori che vengono usati come caratteristi e che ti danno sempre un senso di deja vu, vogliamo che si ricordi il personaggio e non l'interprete». Il marchio di fabbrica dei due? «La nostra regia non è mai in primo piano, il pubblico viene assorbito dalla storia e basta, come fosse impegnato in un'immersione che ti fa stare con il fiato sospeso, in un'altra dimensione».

