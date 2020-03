I controlli dei Carabinieri lungo le strade della Capitale non lasciano scampo ai pusher che tentano, con maggiori difficoltà, di proseguire nei loro affari illeciti. È così che, nella serata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato una persona, denunciandone a piede libero altre 3, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stato un romano di 39 anni, con precedenti, sorpreso dai Carabinieri di Villa Bonelli mentre stava smerciando dosi di cocaina in piazza Certaldo, alla Magliana. A Tor Bella Monaca, invece, i militari hanno denunciato a piede libero un romano, un cittadino di origini cubane e uno di origini romene, tutti 17enni e con precedenti, pizzicati con delle bustine contenenti 20 gr. di hashish, 2 dosi di cocaina e 410 euro in contanti, ritenuto provento della loro illecita attività.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

