I CONTI DEL BELPAESE

Mario FabbroniLavoro, si salvi chi può. Sembra uno scenario da film del filone catastrofico, invece sono solo i conti dell'Inps: che, per il 2017, ha erogato oltre 124.000 nuove pensioni ai dipendenti pubblici (compresi gli assegni ai superstiti), con un aumento dell'8,4% rispetto all'anno prima. Un dato sintetizza meglio di altri il senso della fuga per la pensione messa in atto dai dipendendi statati: la maggioranza degli assegni liquidati nell'anno (il 51,6%, oltre 64.000 trattamenti) ha infatti riguardato pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia.Il dato contenuto nell'Osservatorio sulle pensioni della gestione dei dipendenti pubblici conferma quindi la tendenza in atto nel settore, con carriere contributive molto lunghe e uscite in età inferiori rispetto alla vecchiaia. Se si guarda al totale delle pensioni dei dipendenti pubblici vigenti (2,86 milioni), infatti, gli assegni che sono stati erogati per vecchiaia sono appena il 13,4% del totale a fronte del 56,8% erogati per pensioni di anzianità e pensioni anticipate.L'importo medio mensile per le pensioni liquidate nel 2017 è di 2.069 euro, mentre quello di tutte le pensioni vigenti dei dipendenti pubblici (quindi anche quelle con decorrenza molto antica) a inizio 2018 è di 1.862 euro. Cifre comunque molto superiori alla media dei dipendenti privati. Tra le pensioni liquidate nel 2017, il 51,6% era anticipato rispetto all'età di vecchiaia (quindi basato su 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 e 10 mesi se donne) mentre quelle di vecchiaia sono state appena l'11,8% del totale.Le pensioni di inabilità sono state il 6,1% del totale mentre i trattamenti ai superstiti da assicurato sono stati il 3,7% del totale e quelli ai supersiti da pensionato il 26,8% del totale.riproduzione riservata ®