I contagi scendono: 19 in 24 ore

Sono 19 i casi positivi in più registrati ieri a Roma, 35 allargando il quadro a tutta la provincia, 39 in tutto il Lazio. Numeri più bassi rispetto a domenica ma comunque ancora in leggera crescita rispetto alla settimana precedente. Sei i decessi in regione con il totale che ha raggiunto quota 628. «Non bisogna abbassare la guardia e mantenere tutte le misure di sicurezza», ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l'integrazione dei test sierologici e i tamponi sta funzionando - ha aggiunto - Circa il 30% dei positivi è asintomatico e questo significa che il sistema è in grado di andare a scovare anche i casi più complessi come appunto gli asintomatici». Entrando nel dettaglio da segnalare il cluster della clinica Villa dei Pini di Anzio a cui sono riferibili la maggior parte dei quindici positivi del distretto della Asl Roma 6. Ancora dieci invece i contagiati nella Asl Roma 1. In regione zero casi a Rieti e Viterbo, tre a Latina e uno a Frosinone. Dei casi finora confermati il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%. L'età media dei casi positivi è 57 anni, il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

