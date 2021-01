I consiglieri grillini contro la Angeli: «Si dimetta»

«La sua nomina è una vera offesa nei riguardi di tutti i consiglieri capitolini e del lavoro svolto fino ad oggi, offesa a cui non credo si troverà rimedio senza le sue dimissioni». Termina così l'attacco della consigliera capitolina M5S, Simona Ficcardi, a Federica Angeli, delegata della sindaca Raggi, alle periferie. Un lungo post, apparso mercoledì su Facebook, in cui oltre a chiedere le dimissioni della giornalista, la consigliera grillina accusa anche prima cittadina e giunta. La Angeli ha prontamente ribattuto ieri sulle pagine de Il Foglio: «Colpiscono me ma lo fanno per attaccare la sindaca». «Con la nomina della Angeli a mio avviso si è solo voluto dimostrare come necessitasse retribuire una persona che avesse impatto mediatico e che prendesse i meriti dei consiglieri e spianasse la strada alla campagna elettorale», continua la Ficcardi (che ha trovato il placet di numerosi colleghi d'aula).

Poi l'affondo: «Negli ultimi giorni la delegata della sindaca ha scritto pubblicamente di non conoscere alcuni consiglieri capitolini. Io (e mi sembra di capire anche molti altri consiglieri di maggioranza) non l'ho mai vista, non ci abbiamo mai parlato, non ci è stata mai presentata e mai abbiamo coordinato con lei iniziative».(F. Sci.)

