I confederali in piazza contro il Comune

I sindacati scendono in piazza per chiedere un «cambio di passo» al Campidoglio a 5 Stelle. È la prima volta che l'intera compagine di Cgil, Cisl e Uil organizza un presidio unitario sotto Palazzo Senatorio, dall'insediamento della giunta Raggi. L'appuntamento è fissato alle 16 di domani.«Il Comune dia inizio a quel piano di rilancio straordinario che chiediamo da tempo. Roma soffre l'assenza di un progetto di sviluppo, di una idea di città, che in questi due anni di governo la sindaca Raggi non ha neppure tentato di avviare», dicono Michele Azzola, segretario generale di Cgil Roma e Lazio, Paolo Terrinoni responsabile Cisl Roma Capitale e Rieti, e Alberto Civica segretario generale della Uil del Lazio. I rappresentanti dei lavoratori tirano in ballo «il disagio, la povertà, la solitudine, il degrado che in questi due anni si è acutizzato», ma anche quel protocollo chiamato Fabbrica Roma firmato con Raggi esattamente un anno fa: «E' rimasto un titolo su una carta. Dobbiamo svegliare questa amministrazione dal torpore in cui è sprofondata». (P. L. M.)