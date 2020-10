I commercialisti: «Pressione fiscale al 48,2%»

Valeria Arnaldi

L'Italia è «il Paese più tartassato d'Europa». A denunciare il primato negativo è uno studio di Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti. Nel 2019, la pressione fiscale nella Penisola è tornata a crescere, dopo cinque anni di progressivo rientro, attestandosi sul 42,4%, con un aumento di 0,7 punti sull'anno precedente. Sopra alla media di 1,4 punti, l'Italia sarebbe così al sesto posto in Europa, conquistando una posizione rispetto al 2018. Attenzione, però. A ben guardare - e contare - i numeri sono diversi, di conseguenza lo è anche la posizione in rapporto agli altri Paesi. La tassazione reale sarebbe ben più alta delle stime ufficiali. «Al netto del sommerso e dell'economia illegale, pari al 12% del Pil, ovvero 215 miliardi di euro - si legge nello studio - la pressione fiscale raggiunge il 48,2% (+5,8 punti percentuali rispetto a quella ufficiale)» e l'Italia «nel confronto europeo balzerebbe al primo posto». E, proseguono i commercialisti, malgrado gli interventi legislativi sul cuneo fiscale degli ultimi anni, l'indicatore Ocse che lo misura «pone l'Italia ai primi posti in Europa: al terzo posto per dipendente single con il 48% e al primo posto per dipendente sposato con due figli con il 39,2%». Al primo posto, per volume, tra le tasse, c'è l'Irpef - nel 2019 «il 34,2% del gettito tributario totale» - al secondo, l'Iva, che «da sola raggiunge il 21,6%». Insieme, Irpef e Iva «coprono il 55,9% del gettito tributario totale». I numeri sono chiari. Anche nel tempo. Dal 1980 al 2019, la pressione fiscale italiana è cresciuta di 11,1 punti di Pil. Il gettito fiscale proveniente dalle famiglie, «senza considerare le imposte sui consumi e le altre imposte sui prodotti, è pari nel 2019 a 323 miliardi di euro, rispetto ai 758,6 miliardi di entrate tributarie complessive». Rispetto al 2011, la pressione sui nuclei «è cresciuta di 1,9 punti, quella totale è salita di 1,1 punti», e in confronto con il 2013, riferimento per l'ultimo shock fiscale, è invariata, contro un calo di un punto di quella complessiva. Nel 2019, è risultata pari al 18%, in crescita di 0,3 punti sul 2018. Dunque, «lo shock è stato quasi interamente assorbito dalle famiglie» italiane.

