I Cinque giorni del tenace Incenzo

Marco CastoroCi sono due momenti chiave nella vita di Vincenzo Incenzo. Il primo durante le selezioni di Sanremo, con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate dalla casa discografica di Michele Zarrillo. Tutte, finché non ascoltò l'ultima, che i discografici nascondevano, quella scritta da Incenzo. Titolo Cinque Giorni, un brano che Baudo ha subito amato. E poi c'è la cena di compleanno a casa di Antonello Venditti nel 1996. Quando ha potuto conoscere Renato Zero e Lucio Dalla.Al termine di quella cena in cui andai con Zarrillo da perfetto sconosciuto racconta Incenzo Zero si segnò sulla scatola dei fiammiferi il mio numero. Mi disse che mi avrebbe chiamato. Anche Dalla mi fece i complimenti per Cinque Giorni.Incenzo è il regista di Lucio!, il live che Ron canta in tour in questi giorni. Ma fino a qualche mese fa è stato impegnato con Renato Zero, nel tour di Zerovskij, prima con lo spettacolo teatrale poi la versione cinematografica. Con Zero sottolinea Incenzo - abbiamo un rapporto straordinario. Il fatto che mi cerchi per i suoi show per me è un onore. È un grande artista, sempre con il sorriso, positivo e ottimista, un fiume in piena. La sua amicizia è molto stimolante per la creatività artistica.Incenzo di recente ha scritto e diretto i tre musical con Serena Autieri. Suo il riadattamento dei testi di Romeo e Giulietta, in scena al Palalottomatica.riproduzione riservata ®