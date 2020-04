I casi di maltrattamenti in famiglia e soprattutto quelli della violenza assistita sono in preoccupante ascesa durante l'emergenza coronavirus.

Dopo gli arresti dei giorni scorsi per violenza contro le donne, nel giorno di Pasqua i poliziotti del commissariato San Giovanni hanno ammanettato un 40enne romano che ha picchiato la compagna e coinvolto nelle lesioni anche la figlia, una bimba di sole tre settimane. Sono stati i vicini a dare l'allarme, dopo aver sentito una voce maschile che urlava da uno degli appartamenti parole di minaccia verso qualcuno. Gli agenti, entrando nella casa dove si era appena consumata una violenta lite, si trovavano infatti davanti ad una donna in lacrime, molto spaventata, con una neonata tra le braccia che presentava una ecchimosi sulla testa.

Le vittime sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dove la donna veniva medicata con una prognosi di 21 giorni, mentre la piccola è stata ricoverata per accertamenti un paio di giorni. Arrestato il 40enne.

