I CASI ALL'ESTERO

Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre l'Italia supera i 10mila contagiati da Coronavirus, anche gli altri Paesi d'Europa stanno facendo i conti con i casi sempre più frequenti di contagio e un numero crescente di vittime.

Numeri ancora lontani da quelli italiani, ma che iniziano a preoccupare: in Francia i contagiati sono 1784 (con 33 morti), in Spagna 1639 (36 le vittime), mentre in Germania, a fronte di 1139 casi, diffusi in tutti i 16 Laender, le vittime sono soltanto due. La cancelliera Angela Merkel, citata dalla Bild, avrebbe pronosticato il contagio «del 60-70% della popolazione», mentre il presidente francese Macron ha messo in guardia la nazione dicendo che «siamo solo all'inizio dell'epidemia».

Molto minori i numeri relativi ai casi positivi invece in Svizzera (476 casi e 3 morti), Regno Unito (321, con 5 morti), Olanda (321, 3 morti), Svezia (248), Belgio (239), Austria (131), Grecia (84), Slovenia (16) e Albania (2 casi, tutti ieri), con alcuni di questi Paesi (Spagna, Austria, Slovenia e la stessa Albania) che hanno scelto di bloccare i collegamenti con l'Italia per timore di un aggravarsi della situazione. (D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

