I carabinieri della stazione Tor Tre Teste hanno sottoposto a fermo un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, per rapina aggravata e riciclaggio. La scorsa sera i militari hanno notato l'uomo parcheggiare un motorino in zona Quarticciolo e allontanarsi velocemente. A quel punto hanno effettuato una verifica e hanno scoperto che la targa reale era coperta da un'altra e che nel vano sella era nascosta una pistola scacciacani. Poco prima, nel giro di pochi minuti, erano state perpetrate due rapine in una farmacia di viale Regina Margherita e in un'altra in corso Trieste. Avviate le ricerche l'uomo è stato rintracciato in un appartamento al piano rialzato di un'altra persona, già nota per i suoi precedenti. I carabinieri hanno quindi fatto irruzione dalla finestra e hanno bloccato il 39enne. L'uomo è stato riconosciuto da uno dei medici responsabili di una delle farmacie rapinate e anche dai militari nei filmati delle telecamere di videosorveglianza. La pistola e il veicolo sono stati sequestrati.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

