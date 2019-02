I carabinieri della stazione di Formello hanno arrestato un 39enne italiano, per e furto e ricettazione, ed il giorno successivo per evasione. A seguito della segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri sono intervenuti presso l'isola ecologica di Formello, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone intente ad asportare degli oggetti. In effetti all'arrivo della pattuglia è stato bloccato un uomo intento ad asportare un decespugliatore.

Successivamente, i militari hanno effettuato anche la perquisizione domiciliare dove hanno rinvenuto e sequestrato altri oggetti che erano stati rubati sempre all'interno dell'isola ecologica, nei mesi scorsi. Dopo l'arresto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Questa mattina l'uomo, senza alcuna autorizzazione, si è allontanato arbitrariamente dall'abitazione, ma è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri e portato in carcere.

