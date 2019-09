I cantautori sono i poeti moderni. Se Giacomo Leopardi vivesse oggi scriverebbe testi di canzoni. La musica è ovunque ed è giusto che sia presente nelle grandi città. Che accompagni e prenda per mano chi lavora e chi passeggia. Perfino i turisti, perché loro adorano le canzoni italiane. Tutte le città dovrebbero avere non solo una canzone ma addirittura una playlist di artisti. Penso a Genova per Noi, con De Andrè, Paoli e Conte. Tu cammini e quasi per magia escono le note. Senza che tu riesca a capire da dove provengano. Pensate che bello passeggiare per Milano, nelle vie del quadrilatero, ascoltando Lucio Dalla che intona Milano vicino all'Europa, Milano che ride e si diverte o Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Ma se al bolognese Dalla si preferiscono i milanesi basta pensare a Iannacci e Gaber, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Nella capitale mi piacerebbe ascoltare Roma non fa la stupida stasera con le note che cavalcano il ponentino per attraversare le vie affollate.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

