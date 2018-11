I campioni dello sport: «Mieloma ti sfido»

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I due campioni olimpici di scherma Elisa Di Francisca e Aldo Montano sono i testimonial della campagna di sensibilizzazione promossa da AIL Mieloma ti sfido, in collaborazione con Lampada di Aladino e il contributo non condizionante di Celgene, con l'obiettivo di far conoscere i progressi ottenuti contro il Mieloma Multiplo e incoraggiare i pazienti che lottano per non cadere e se cadono vogliono rialzarsi.Grazie ai progressi dell'innovazione, oggi i malati vivono meglio e più a lungo: i nuovi farmaci prolungano i tempi di remissione e la terapia di mantenimento permette ai pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali di guadagnare tempo di vita libero dalla malattia, allontanando le ricadute. la nostra vicinanza ai pazienti è concreta anche grazie al supporto a campagne di valore, che aumentano consapevolezza e conoscenza», afferma Francesca Russo, Direttore Medico di Celgene Italia.