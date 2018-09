«I bus in fiamme? La colpa è di Atac»

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèAltro che sabotaggio: per la Procura di Roma, è stata la mancata manutenzione a causare gli incendi (e in alcuni casi, vere e proprie esplosioni, come era accaduto in via del Tritone) a oltre venti mezzi Atac in tutta la Capitale dall'inizio di quest'anno.Secondo la consulenza tecnica disposta dalla Procura e depositata negli uffici di piazzale Clodio, gli autobus andati a fuoco, vecchi e inadeguati, non erano da tempo sottoposti alla manutenzione necessaria per dei mezzi così usurati, in primis per i noti problemi di natura economica di Atac. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, riguardano diversi autobus andati in fiamme dall'inizio di gennaio, compreso quello della linea 63 che la mattina dell'8 maggio scorso, dopo essere rimasto completamente avvolto dalle fiamme, era esploso lungo via del Tritone, causando anche il ferimento di una donna, una commessa che lavorava in un negozio vicino.Non è un mistero che i debiti di Atac siano una delle cause al dilagare del fenomeno ribattezzato, sui social e non solo, come Flambus. I mezzi sono vecchi, avrebbero bisogno di manutenzione ma mancano i fondi e molto spesso quelli guasti restano per diverso tempo nei depositi. Intanto, mentre le indagini della Procura proseguono, ieri mattina a Roma Nord un altro autobus ha preso fuoco, tra via Courmayeur e via Cortina d'Ampezzo. Molta paura per i passeggeri, ma non ci sono stati feriti e le fiamme sono state domate con un estintore. Ora, però, rischiano di essere poco sicure anche le fermate: lunedì sera, a Cornelia, una donna di 51 anni era stata colpita da una palina crollata all'improvviso: immediatamente soccorsa, è stata ricoverata in codice giallo all'Aurelia Hospital.riproduzione riservata ®