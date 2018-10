Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I buchi neri sono il vostro pane quotidiano? Conoscete a memoria oltre trenta nomi di dinosauri? Sognate di diventare la prossima AstroSamantha o il nuovo Parmitano? Allora non potete mancare all'appuntamento con la sesta edizione dello Scientific Park, giornata di raccolta fondi e promozione delle attività didattiche proposte. Gli operatori dell'Associazione ScienzImpresa vi aspettano dunque con laboratori di astronomia, fisica, paleontologia, vulcanologia e gli immancabili razzi ad acqua da realizzare insieme a mamma e papà. Nel corso delle attività gli scienziati in erba avranno così la possibilità di avvicinarsi alla Fisica solare. Comprendere le leggi della Fisica che usiamo ogni giorno senza neanche rendercene conto. Trasformarsi in un paleontologo. Far eruttare un vulcano. Imparare ad utilizzare un telescopio. Partecipare a un incontro-spettacolo sui fluidi e la fluido-dinamica. Oppure vestire i panni di un mini ingegnere aerospaziale per costruire e lanciare un vero razzo.(F. Pic.)riproduzione riservata ®Durata attività un'ora, dalle 10, con turni alle 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Parco dell'Appia antica - Area degli Acquedotti, domani dalle 10 alle 18,30, 5 euro, dai 3 anni ai 12 anni, via Lemonia 209.