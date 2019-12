I Battitori Piazzisti di Roma, storica rotazione della categoria, aderiscono a Fiva Confcommercio Roma. Questo l'epilogo dell'assemblea degli operatori di commercio su aree pubbliche, nella quale si è parlato del futuro della categoria e della necessità di documenti programmatici concreti, che garantiscano eguali diritti per le imprese di un settore che solo nella città di Roma conta circa 16.000 unità.

Il tema più sentito, oltre al rinnovo delle concessioni e all'attuazione della legge regionale, è il futuro delle rotazioni, oggi, oggetto costante di delocalizzazioni. Sul tema, il Presidente di Fiva Confcommercio Roma, Valter Papetti ha ribadito: Il commercio su aree pubbliche deve aver eguali diritti del commercio in sede fissa, per questo le rotazioni devono restare sulle vie del commercio».

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

