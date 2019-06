I bambini che nasceranno nel Lazio e in Toscana, avranno un'opportunità di salute in più: un test, gratuito, permetterà di sapere subito se si è affetti da una grave e rara malattia neuromuscolare: l'atrofia muscolare spinale (Sma), la prima causa genetica di mortalità infantile. «Grazie a un progetto pilota coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, realizzato in collaborazione con i centri dello screening neonatale regionali, i centri nascita di Lazio e Toscana, e le Istituzioni regionali, e al supporto della farmaceutica Biogen - è spiegato in una nota - circa 140 mila bambini in due anni verranno sottoposti a screening». «Qui da oggi nel Lazio parte un segnale forte, un modello per l'intero Paese», ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «La Sma - ha spiegato il direttore dell'Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile del Gemelli Eugenio Mercuri - è una grave malattia neuromuscolare che comporta la perdita dei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento volontario».

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

