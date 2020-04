I balneari di Ostia donano i respiratori

Il Comitato Balneari Ostia, che riunisce tutti i concessionari presenti sul litorale capitolino, ha scelto di mettere in campo un gesto concreto per aiutare e ringraziare i medici, gli infermieri, i tecnici sanitari e gli operatori che tutti i giorni combattono in prima linea il Coronavirus.Importanti macchinari sono stati donati all'Unità Operativa di Rianimazione e Terapia Intensiva diretta dal dott. Fabrizio Marra e al Reparto di Cardiologia diretto dal prof. Fabrizio Ammirati. Nello specifico gli imprenditori balneari hanno donato un ventilatore polmonare, un broncoscopio dotato di videolaringoscopio e un defibrillatore cardiaco per un valore complessivo di oltre 40.000 euro. Al riguardo il dott. Fabrizio Marra ha dichiarato: Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per la sensibilità e la generosità dimostrata per la donazione effettuata da parte del Comitato Balneari Ostia di apparecchiature che permettono di salvare delle vite umane».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 05:01

