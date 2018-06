I bagarini già esultano

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Cartoline dalla Russia a una settimana dal via del Mondiale orfano di Italia (quattro volte campione), Olanda (tre finali perse) e Cile (bicampeon del Sudamerica in carica). Si parte tra sette giorni con Russia-Arabia Saudita (finale il 15 luglio), con la Nazionale di casa in profonda crisi d'identità: un'astinenza di vittorie che dura (proprio) da sette partite. Intanto il presidente russo Vladimir Putin fa sapere: «Assisterò a cerimonie di apertura e finale e prometto anche di vedere quante partite più possibile».Nel frattempo esultano i bagarini. Sì, perché tra il 5 e il 7 per cento dei biglietti per i Mondili sono stati messi in vendita sul mercato nero: circa 140mila ticket, per un valore di 22 milioni di dollari, attraverso canali non autorizzati Fifa. E pensare che a gennaio il parlamento russo ha pure introdotto nuove leggi che prevedono multe salate in caso di rivendita e contraffazione di biglietti. Tutto inutile...Intanto c'è da registrare il primo arrivo di una Nazionale in Russia: si tratta dell'Iran, quinta partecipazione alla fase finale: «È un sogno che diventa realtà per il nostro calcio - dice il ct Carlos Queiroz - Siamo qui per mantenere vivo quel sogno più a lungo possibile e non vediamo l'ora di contribuire a rendere questi Mondiali i più belli di sempre».Tra le curiosità più particolari, ce n'è una che ha dell'incredibile. Leggere per credere: oltre 35mila americani saranno in Russia. Nonostante l'assenza della Nazionale a stelle e strisce (sempre presente da Italia 90) e, soprattutto, a dispetto dei rapporti tesi tra Washington e Mosca. Lo ha annunciato il numero due della missione diplomatica Usa in Russia, Anthony Godfrey: «È una vittoria per i nostri due Paesi».E c'è un campione del mondo azzurro (del 2006) che ha deciso di schierarsi apertamente. Si tratta di Gianluca Zambrotta, ex Juve, Barcellona e Milan: «Tiferò Russia: mi è sempre piaciuto il loro modo di giocare (!?!). I favoriti? Sempre gli stessi: Brasile, Germania, Argentina, Spagna e vedo bene pure la Francia. La Serbia potrebbe essere la sorpresa, con quattro italiani da tenere d'occhio: Milinkovic-Savic, Kolarov, Ljajic e Milenkovic. Mondiale senza l'Italia? È ancora una ferita aperta: difficile da digerire». Proprio così.riproduzione riservata ®