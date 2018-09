Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I 5 Stelle in Comune rilanciano il progetto Borgo degli artigiani': un luogo dedicato alle varie forme di artigianato in zona via di Tor di Nona. E', infatti, in arrivo in Aula una delibera che punta a riprendere e ampliare il piano originario. Il primo firmatario è il presidente della commissione commercio Andrea Coia, ma all'atto ha già lavorato anche la commissione cultura presieduta da Eleonora Guadagno.La proposta prevede di «estendere il reperimento di immobili di proprietà capitolina da destinare a tale progetto» anche alle vie limitrofe a via di Tor di Nona: da vicolo degli Amatriciani a Piazza San Salvatore in Lauro. Un tavolo di lavoro interdipartimentale sarà incaricato di «formalizzate tutte le procedure necessarie a destinare» gli stabili «ad attività di sviluppo e promozione dell'artigianato e ad attività di tipo sia culturale che didattico, attraverso lo svolgimento di praticantato presso le locali botteghe artigiani». L'obiettivo di Coia è che nel prossimo futuro «chi passa per quel tratto di lungotevere possa trovare una piccola realtà di artigiani, che diventi anche polo di attrazione per il turismo».(P. L. M.)