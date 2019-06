HOTEL SULLA GRATICOLA

Ida Di Grazia

Dopo il successo della prima edizione torna da oggi alle 21.15 su Sky Uno 4 Hotel, la gara tv tra gli albergatori d'Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia. Partenza dalla Puglia.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione?

«Sono contento di essere tornato in tv con questo programma che ho amato fin dal primo giorno. È costruttivo, perché il nostro obiettivo è quello di far crescere l'hôtellerie italiana. Non parlo degli alberghi di lusso, ma dei 4 stelle in giù. Vorrei che succedesse come per MasterChef, far crescere questo mondo e far capire agli albergatori che bisogna alzare l'asticella, perché sono il biglietto da visita del nostro paese».

Quali sono i criteri che deve avere una struttura per essere impeccabile?

«C'è una sola frase che racchiude tutto: la cura dei dettagli. Possono essere tanti, da un vaso di fiori, al lenzuolo di lino. Non serve avere un quadro da milioni di euro, sono le piccole cose e i dettagli che fanno la differenza».

Senza fare spoiler, c'è un hotel che l'ha colpita particolarmente?

«La nostra è una serie di otto puntate e bisogna guardarle tutte. Abbiamo scovato delle location, anche in situazioni estreme, che non penseresti mai possano esistere in Italia. Abbiamo raccontato non solo l'albergo in sé ma tutte le esperienze che si possono vivere all'interno, dalle mostre alle escursioni. Che magari la gente non conosce».

Caratteristica del format è quella di creare degli imprevisti, perché?

«Lo faccio non per mettere in difficoltà l'hotel, ma per poter capire se è pronto per un piano B. E soprattutto il cliente deve aver la possibilità di ricevere tutti i servizi promessi».

Il tormentone di MasterChef è il mappazzone, quello di 4 Hotel?

«Il topper ovviamente. Sembra una cavolata, ma questo piccolo materassino ti cambia la vita. Io l'ho scoperto anni fa in Australia 15 anni fa, costa pochissimo ma il risultato è perché non l'ho mai fatto prima. Anche i vostri lettori dovranno diventare topper dipendenti».

In questi giorni è impegnato con la registrazione della nuova edizione di MasterChef, può dare un'anticipazione ai nostri lettori?

«Sarà l'edizione delle edizioni, si ritorna alle origini, siamo nuovamente in tre giudici, abbiamo fatto dei casting formidabili. È un programma che ha ancora qualcosa da dire. Giorgio Locatelli ha portato una novità molto british che ci mancava, mi piace molto lavorare con lui. Siamo tre persone completamente diverse, ci completiamo».

