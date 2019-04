HOTEL A ROMA

ROMA - Novità all'Hotel Hassler, l'albergo romano delle star: lo chef Francesco Apreda lascia dopo 16 anni per approdare al The Pantheon Iconic Rome Hotel. E Roberto E. Wirth sceglie un nuovo, giovane, chef per guidare il ristorante gourmet Imàgo: arriva Andrea Antonini. Giovane talento romano, classe 91, una gavetta alle spalle nelle cucine dei tre stelle Michelin Quique Dacosta e Del Celler de Can Roca, Antonini porta con sé una filosofia che mette al centro i prodotti, la cultura e la tradizione italiana.

Convinto della sua nuova sfida Wirth, proprietario e general manager dell'Hassler: «Nella mia storia personale - spiega - ho sempre trovato grande forza nel dare fiducia a giovani chef e professionisti emergenti e mi hanno sempre ripagato dando tutti loro stessi per costruire insieme un percorso di successo. Così, oggi, porto una nuova anima alla cucina di Imàgo».

