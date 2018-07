Hockenheim, il tedesco e la Ferrari cercano la svolta

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Vittoria e fuga. E' Hockenheim, dove paradossalmente non ha mai vinto in carriera, il primo importante spartiacque della stagione di Sebastian Vettel. Domenica (gara alle 15.10 con diretta su Sky Sport F1 e differita, alle 21, su TV8) il pilota di Maranello, su un circuito storicamente favorevole alla Rossa, forte di un vantaggio di 8 lunghezze su Lewis Hamilton nella classifica piloti, dopo Silverstone, cercherà di dare un'altra importante spallata all'arroganza della Mercedes che intanto ha ufficializzato il rinnovo del campione in carica (fino al 2020), per dargli più tranquillità.«Un successo qui? Sarebbe speciale confida Vettel nella conferenza stampa della vigilia perché forse perderemo nuovamente questo gran premio. Poi, essendo nato a mezz'ora dalla pista, sarebbe bellissimo salire sul gradino più alto del podio». Una speranza concreta, visti i costanti progressi della macchina. «Questa è una Ferrari che cresce spiega il 4 volte iridato e diventiamo più forti, c'è una bella combinazione di persone. A volte dei pezzi vanno meglio, a volte meno, ma vediamo che rispetto al 2016, quando a un certo punto dell'anno non riuscimmo più a migliorare le prestazioni, c'è sempre un miglioramento. Abbiamo recuperato tanto passo, perché la vettura ha potenziale». Una forza evidente, tuttavia mal sopportata dagli avversari della Mercedes, come testimoniano le continue polemiche esplose per le recenti collisioni in Francia e Inghilterra. «Penso chiarisce il tedesco abbiano detto cose sciocche: capita di colpirsi non intenzionalmente e dire cose non ragionevoli. Quindi, chiudiamo il discorso e voltiamo pagina. Le scuderie, più o meno si equivalgono, pertanto dobbiamo soltanto vedere qui gli aggiornamenti come funzioneranno». Puntuale, infine, arriva la domanda sul compagno di squadra per la prossima stagione. E' Charles Leclerc, oggi sulla Sauber-Alfa Romeo, l'indiziato numero 1 per prendere il posto di Raikkonen. «Non lo conosco bene conclude Vettel ma avrà una grande carriera. A me piace Kimi (Raikkonen, ndr), andiamo d'accordo, gestiamo le cose in modo simile e lineare, tuttavia le decisioni non spettano a me».riproduzione riservata ®