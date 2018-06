«Ho una bomba». E ruba l'auto

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha rapinato una ragazza dell'auto, portafogli e cellulare minacciandola: «Vai via, ho una bomba », ma è stato arrestato dalla polizia. Protagonista un cittadino statunitense che ad Albano è piombato al centro della carreggiata mentre passava la vittima. A soccorrere la ragazza e a chiamare il commissariato di Albano, che ha diramato la nota di ricerca della vettura a tutte le pattuglie, i vigili urbani di Castel Gandolfo. L'auto rubata è stata intercettata e bloccata su via Appia Nuova in direzione Velletri da una pattuglia del commissariato locale, dopo che l'uomo per due volte ha provato a investire un poliziotto e a danneggiare altre macchine. Il 28enne originario dell'Arizona ha poi provato ancora a resistere all'arresto, colpendo con una gomitata al torace uno dei poliziotti. Arrestato, si trova ora nel carcere di Velletri.