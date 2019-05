«Ho svelato i segreti dei Casalesi ora ho paura di essere uccisa»

Matilde Andolfo

«Ho parlato, fatto rivelazioni scottanti e adesso vivo nel terrore di essere uccisa».

Anna Carrino, compagna del super boss della camorra Francesco Bidognetti - alias Cicciotto di Mezzanotte - tra pochi giorni uscirà dal programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia. Indispensabile darle una nuova identità e nuovi documenti, senza i quali non può cominciare una nuova vita. Tra i pentiti, è quella che ha pagato il prezzo più alto. In una sera di settembre del 2007, Anna Carrino smise infatti di essere madre, figlia e donna decidendo di collaborare con la Giustizia per svelare i segreti inconfessabili del clan dei Casalesi.

TESTIMONE-CHIAVE. In questi lunghi anni la donna delle imbasciate, la messaggera del clan, è stata la testimone chiave nei processi che hanno ricostruito gli affari illeciti e gli omicidi della cosca. Con le sue dichiarazioni ha contribuito a far condannare boss e affiliati così da azzerare il clan dei Casalesi.

LA PAURA. Ma, dopo l'uccisione a Chiavari di ex pentito della guerra di mafia e l'omicidio del fratello di un pentito della ndrangheta, Anna sente la sua vita in pericolo: «Senza nuovi documenti, vivo nell'angoscia di una vendetta». Perchè? «La legge italiana non aiuta i collaboratori. Prima ti spremono e poi ti gettano via. Altrove non è così. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'Fbi ti fornisce subito una nuova identità, così puoi ricominciare una nuova esistenza».

IL PROGRAMMA DI PROTEZIONE. L'uscita dal programma di protezione non offre in automatico ad Anna carrino il diritto a una nuova identità, così è stato necessario avviare un iter normativo: «Ho dato incarico ad un avvocato, pagato da me, per fare ricorso al Tar». Ricorso presentato ma in attesa della relazione redatta dalla commissione del Ministero dell'Interno. A giorni ci sarà il verdetto. «La verità è che lo Stato italiano non sa che fine farmi fare. Ora posso anche finire ammazzata».

FUGA DAL CLAN. La collaborazione di Anna Carrino iniziò a fine 2007 grazie anche al pm Antonello Ardituro. Un percorso comunque già segnato, perché la donna del boss aveva capito che il suo compagno, Francesco Bidognetti, voleva farla fuori. Non poteva più fidarsi di lei: «Mi chiese di sposarlo. Ma sapevo bene che non l'avrebbe fatto dopo la morte della moglie Teresa Tamburrino. Così era venuto il momento di scappare». Una sera, dopo aver cucinato per i figli, preparò una valigia, la caricò sulla Mercedes blu e andò via. Sul tavolo della cucina un biglietto destinato ai suoi adorati Gianluca e Teresa: Mamma verrà a prendervi presto.

Ma cosi non è stato. Anna fu rintracciata dagli uomini della Dia. Quindi la resa e la volontà di affidarsi allo Stato. Comincia in questo modo, tra alti e bassi, il suo percorso di collaborazione: in 180 giorni avrebbe dovuto raccontare per filo e per segno tutto quello che sapeva sul clan dei Casalesi.

L'OMISSIONE. Tuttavia Anna omise di rivelare il coinvolgimento del suo ultimogenito Gianluca nell'omicidio di un giovane, Antonio Petito, ammazzato a soli 20 anni per una lite sulla precedenza stradale e di cui Anna risulta essere stata la mandante, accusata da Luigi Guida detto o ndrink, braccio destro di Bidognetti. Per quella omissione, Anna Carrino è stata condannata e il suo percorso di collaborazione ha rischiato di essere seriamente compromesso: «Eppure è passato un secolo - dice Anna -. Sembra una vita fa. Oggi vivo del mio onesto lavoro, ma vorrei almeno ricominciare. E invece non posso avere amici, conoscenti, persone accanto perché nessuno deve conoscere il mio passato».

INFERNO DANTESCO. La vita resta sospesa, come in un inferno dantesco: «Chiunque mi avvicina, ovviamente fa domande sul passato ma io non so cosa rispondere. Il mio prezzo con la giustizia l'ho pagato. Anzi, sconto la mia condanna senza vedere i miei figli, senza poter crescere i miei nipoti. Chiedo un aiuto, prima che sia troppo tardi».

