«Ho scritto tramite una mia collaboratrice al premier Conte per ricordargli la nostra realtà, anche se siamo in una grande emergenza sanitaria». A parlare è Ivan Cottini, il ballerino e modello 36enne diventato noto come il primo malato al mondo di sclerosi multipla a ballare (nella foto, l'esibizione a Sanremo 2020 con Maria Berardi), del quale Leggo ha raccontato la storia avvincente. «Serve dare respiro alle famiglie di chi combatte contro una malattia come la mia spiega - sicuramente non pronte a quello che ci sta capitando».

Come è cambiata la sua vita per l'allarme Covid-19?

«Sto in casa come tutti coloro che rispettano le disposizioni in atto, e sto risentendo tanto dell'assenza di fisioterapia a domicilio».

A quante sedute di ginnastica riabilitativa si sottoponeva prima dell'emergenza?

«Due o tre a settimana, di un'ora ciascuna. Poi da cinque settimane a questa parte, per ovvie ragioni di sicurezza per via della distanza da tenere tra me e l'operatore, tutto è stato sospeso».

È dura?

«Sì, anche se sono uno sportivo, e continuo ad allenarmi e fare ginnastica passiva da solo. Ma non è la stessa cosa. L'ho capito quando ho provato a fare un balletto a casa qualche giorno fa... La danza e il movimento, insieme a mia figlia, sono la mia cura, ma vorrei accendere un faro su realtà molto più gravi della mia».

Un appello corale che ha rivolto al presidente Conte, e si è detto anche preoccupato del dopo emergenza. Perché?

«Ci sono anziani a casa da settimane lasciati in balìa dei familiari non istruiti a gestirli: vanno incontro ad ulteriori difficoltà. Per non parlare dei ragazzi con problemi mentali o autistici, che hanno dovuto fermare il loro percorso di cure di anni. Dico solo che come hanno diritto a curarsi i pazienti affetti da Covid-19 hanno altrettanto diritto di farlo gli altri, pur in questa situazione surreale. E nel post-emergenza servono risposte sanitarie rapide e puntuali, perché comunque si aggiungeranno pericoli affrontando in contemporanea gli effetti della crisi da coronavirus».

