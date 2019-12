«Ho i miei riti ma non li svelerò mai Non voglio sfidare la... sfortuna»

Valeria Arnaldi

Maurizio Battista, attore di teatro e comico: lei è superstizioso?

«Sono abbastanza superstizioso, però non lo dico perché pare brutto. E poi perché, se certe scaramanzie le racconti, non funzionano più. Diciamo che sono superstizioso ma non mi faccio condizionare: insomma la regola è quella del non è vero ma ci credo».

Ha i suoi riti prima di andare in scena?

«Sì certo, ma non li confido a nessuno, quindi non li dirò neanche questa volta».

E delle scaramanzie classicamente associate al mondo del teatro?

«Qualcosa come il fatto di stare tutti insieme e gridare merda? Ecco quelle non mi sono mai piaciute. Io i miei riti li tengo per me e li faccio quando sono da solo».

Fuori dalla scena, si fa condizionare dalle superstizioni più diffuse, come numeri che portano sfortuna o cose simili?

«No, di quelle non mi curo, ma credo che alcuni oggetti portino bene».

Un esempio?

«Una volta avevo un orologio che mi ero persuaso mi portasse fortuna. Quando lo mettevo, gli spettacoli avevano sempre successo e quindi lo portavo ogni volta che andavo in scena. Poi si è rotto. Questo non mi ha impedito di continuare a fare spettacoli che funzionano».

Oggi nessun oggetto ha sostituito quell'orologio?

«Una bottiglietta di Ventolin, sono convinto che mi faccia fare bene gli show e quindi la porto con me. Anche se, ora che ci penso, temo di averla dimenticata a casa. E adesso?».

Martedì 3 Dicembre 2019

