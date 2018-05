«Ho festeggiato da solo. Come sempre»

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dura essere juventini, se si vive e si lavora a Roma. Duro sopratutto quando la Juve vince, anzi stravince, come per il settimo scudetto conquistato domenica scorsa proprio all'Olimpico. Massimo Giletti è abituato, lui che è uno dei tifosi doc dei bianconeri: se può vola dalla Juve, quando può, e si gode le vittorie dove e come può.«Da solo, come in fondo mi accade spesso. Quando è finita all'Olimpico ero ancora a condurre in diretta su La7 il mio programma Non è l'Arena. Il settimo scudetto della Juve l'ho vissuto così, da solo in tv, senza nemmeno il tempo per festeggiare».Poi però qualcosa Giletti si è concesso. «Neanche tanto, quando torni alle due di notte a casa dopo una domenica di lavoro, non hai né voglia né amici da portare in giro a festeggiare. Io ho stappato una bottiglia di coca-cola e una di champagne e ho brindato da solo per questo record incredibile della mia Juve».Non è la prima volta che succede, meglio quando c'è la possibilità di seguire la squadra in trasferta. «Mercoledì scorso per la vittoria in Coppa Italia sul Milan ero a bordo campo all'Olimpico. Stare vicino alla squadra è una bella cosa, si fortificano le amicizie. Con Buffon, per esempio, in questa stagione lunga, bella e difficile ci siamo raccontati tanti segreti. Sapevo prima di tutti che Gigi si sarebbe ritirato, me lo aveva confidato lui una notte di febbraio. C'è un feeling speciale tra noi».A Roma niente caroselli, niente abbracci e feste di piazza, la solitudine di essere tifoso della Juve è un'abitudine. «Qui nella Capitale, obiettivamente, i romanisti non hanno avuto tante occasioni per festeggiare: 3 scudetti vinti contro 34 della Juve. Però, devo dire che, a vedere le immagini da Torino, i tifosi bianconeri si sono un po' assuefatti. Si sono abituati a vincere, erano appena in 200 ad aspettare all'aeroporto i campioni».A Napoli solo per una vittoria con la Juve erano in cinquemila. «A Napoli è un'altra storia. Anche lì si vince poco ma la passione per il calcio è qualcosa di incredibile. Da tifoso dico grazie agli azzurri: ci hanno fatto soffrire, penare, ma quest'anno la vittoria dello scudetto grazie a loro è più bella». (M.Lob.)riproduzione riservata ®