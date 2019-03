Ho fatto cinema per tanti anni e non ho mai ricevuto un David, questa è la prima volta, ha sottolineato invece, con una punta di polemica, Dario Argento, premiato con un David speciale. Gabriele Muccino ha portato sul palco tutto il suo cast, che ha intonato Dieci ragazze per me, per il (nuovo) premio dello spettatore vinto da A casa tutti bene: Ero spaventatissimo di tornare a fare un film in Italia, avevo paura di aver perso il contatto con il mio paese. Quando il pubblico lo ha amato, ho sentito che il mio posto era di nuovo questo. Nanni Moretti, vincitore del David per il miglior documentario con Santiago, Italia, ha ringraziato per un riconoscimento andato a una bella storia italiana di accoglienza e Luca Guadagnino, mai candidato prima, è tornato a casa con due premi per Chiamami col tuo nome.

