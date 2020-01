«Ho dovuto prendere un giorno di ferie»

Uscivano stravolti, ieri, i contribuenti alla prese con la ressa alla Casa Comunale. Quelli che erano riusciti a portare a termine l'operazione avevano i capelli dritti: «Devo prendere un caffè, sono qui dentro da ore, a digiuno racconta Patrizia - è incredibile, non sembra vero. Devono trovare un modo più veloce per smaltire la fila altrimenti le persone in attesa non ce la fanno». Ieri infatti c'era anche chi ha dovuto rinunciare: «Mi sembra assurdo racconta Mario Forti, un uomo sulla cinquantina mio nipote durante le feste di Natale ha trovato nella buchetta della posta la cartolina per venire qui. Non ci aspettavamo una ressa simile: due ore solo per avere il numeretto. Purtroppo dovrà tornare da solo, io non posso restare in piedi così a lungo». Nell'attesa qualcuno avvisava i parenti, per metterli in guardia: «Anche mia zia deve venire a ritirare una raccomandata raccontava Tiziana le ho detto di muoversi in tempo, di mattina presto. Altrimenti non risolve niente». Non solo, c'era anche chi il numeretto non lo ha proprio visto: «Sono arrivato a metà mattinata racconta Mario, uscendo dagli uffici - e mi hanno rimandato indietro: erano finiti i numeretti. Tornerò in un altro orario, non pensavo ci fosse tutta questa fila da fare. Io pago volentieri quello che devo pagare, per carità, ma almeno mi mettessero nelle condizioni di farlo».(L. Loi.)

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

