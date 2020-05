«Ho avuto il virus, ora dono il plasma»

Una volta guarito, ha subito donato il plasma per consentire a qualche altra persona di sconfiggere il coronavirus. Andrea Bocelli si è recato ieri al centro prelievi dell'ospedale Cisanello di Pisa per partecipare attivamente alla ricerca contro il Covid-19. Il tenore ha saputo di aver contratto il virus sottoponendosi al tampone, il 10 marzo scorso. «Non ho avuto particolari problemi - ha raccontato il celebre cantante - solo un pò di febbre. In pratica sono stato asintomatico». Ma il virus ha contagiato anche i figli e la moglie di Bocelli, Veronica Berti: tutti guariti.. Anzi tutti diventati donatori di plasma per la ricerca scientifica.

«Per non allarmare inutilmente i miei fan, per rispetto verso coloro che hanno contratto il virus con ben altre conseguenze, ed anche per tutelare la mia famiglia non ho ritenuto opportuno divulgare la notizia», ha spiegato ancora Bocelli.

Cosa ha lasciato però quest'esperienza? «Ci sono tante riflessioni da fare, grazie a Dio non ricopro ruoli politici, perciò non sono chiamato a prendere decisioni e non vorrei neppure essere nei panni di chi deve prenderle. Capisco che c'è stato un momento complicatissimo quando c'è stata l'emergenza negli ospedali, però io mi guardo intorno e ora vedo una situazione che è assolutamente normale».

Ma Bocelli aggiunge: «Quello che non è normale è il comportamento di coloro che ancora oggi temono questo virus come la lebbra e un Paese che è in ginocchio perché le attività stentano a riprendere». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

