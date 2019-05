«Ho appena firmato un decreto per avviare le procedure concorsuali per 4.902 unità e per autorizzare 5.220 assunzioni nelle amministrazioni centrali». L'annuncio è del ministro per la Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, che quindi dè ufficialmente il via all'operazione che dovrà portare al un notevole ricambio degli organici degli statali. «Con lo stesso provvedimento, - aggiunge la Bongiorno - ho inoltre autorizzato l'utilizzo di oltre 35 milioni di euro per finanziare ulteriori assunzioni e nuove procedure concorsuali. Ora il decreto sarà trasmesso al ministero dell'Economia e delle Finanze per la controfirma del ministro Giovanni Tria». Va ricordato, infatti, che entro il 2019 dovranno uscire dai ranghi della Pubblica amministrazione oltre 250mila dipendenti, tra pensionamenti secondo la legge Fornero e scelta di uscita dal lavoro in base alle norme previste da Quota 100. (M.Fab.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA