HIT PARADE LAZIO

ROMA - La quadra perfetta per poter sognare in grande. L'ha trovata Simone Inzaghi che, dopo una partenza tra alti e bassi quando tutto sembrava compromesso e già circolavano voci di un possibile esonero dalla panchina, ha inanellato 10 vittorie di fila entrando di diritto nella storia della Lazio e superando il maestro Sven Goran Eriksson con cui nel 2000 vinse uno scudetto e due coppe europee. Ma i numeri (impressionanti) non finiscono qui perché tra record e tabù infranti il tecnico biancoceleste sta riscrivendo la storia di una società che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 120 anni. Leggendo la classifica sono in molti a stropicciarsi gli occhi perché nessuno avrebbe mai immaginato una squadra in grado di poter girare fino a 45 punti (a quota 42 la Lazio deve recuperare la sfida contro il Verona il 5 febbraio allo stadio Olimpico, ndr) ed è proprio nella classifica che si nasconde il vero segreto di Simone Inzaghi: con 40 gol fatti e 16 subiti i biancocelesti hanno la miglior differenza reti insieme all'Inter ma con una gara ancora da giocare. Tutto merito di un Immobile in formato mondiale e di una difesa che si è scoperta impenetrabile. Se è vero che i campionati si vincono subendo pochi gol allora la Lazio è sulla buona strada perché è quella che nei secondi tempi ne ha incassati meno delle squadre dei cinque maggiori campionati europei. Appena tre le reti subite perfino il Liverpool dei record si trova dietro a quota otto. «La difesa ha fatto un lavoro straordinario nel girone d'andata» ha spiegato Inzaghi subito dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli il tecnico ha tenuto però subito a precisare che «lavoriamo di squadra e anche gli attaccanti ci aiutano».

Perché se è vero che la squadra subisce poco e pur vero che va in gol senza soluzione di continuità, in campionato i biancocelesti hanno sempre segnato almeno una rete con la sola eccezione della sfida di San Siro contro l'Inter vinta dai nerazzurri 1-0. Protagonista assoluto manco a dirlo Ciro Immobile che, sempre più capocannoniere della Serie A con 20 reti, nella classifica all time dei bomber biancocelesti ha agganciato Bruno Giordano al quarto posto in classifica con 108 reti, adesso punta Giorgio Chinaglia a 122 ed è balzato in testa alla classifica per la Scarpa d'Oro. Grazie al gol segnato contro il Napoli l'attaccante infatti ha staccato Robert Lewandowski, fermo a quota 38, al momento costretto al riposo forzato per via della pausa in Bundesliga che riprenderà il 17 gennaio. Sul gradino più basso del podio Werner (Lipsia) a 36. Più staccato Lionel Messi, il vincitore delle ultime tre edizioni del prestigioso premio, undicesimo con 26 punti.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

