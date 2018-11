Higuain si scusa: «Non accadrà più» ma oggi rischia una maxi-squalifica

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Non si finisce mai di chiedere scusa. Dopo averci messo la faccia nella notte di di domenica San Siro, dopo lo 0-2 rimediato contro la sua ex Juve, Gonzalo Higuain si ripete. Lo fa con una foto, con parole già sentite ma che ancora un certo effetto. «Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto in campo, ai miei compagni alla società, ai tifosi che mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perché non ricapiti».Scuse accettate per un nervosismo presente già da alcune domeniche ma il pentimento pubblico potrà bastare per non rischiare una maxi squalifica? L'ipotesi più negativa dice quattro giornate, dice che l'attaccante argentino rischia di saltare lo scontro diretto per il quarto posto contro la Lazio, poi il Parma e il Torino a San Siro ma anche il Bologna.Rientro con la Fiorentina, ancora a San Siro, sempre in una sfida che vale l'Europa. Il Milan e Higuain sperano però che Mazzoleni non abbia calcato troppo la mano nel referto e che la pena non sia più di due giornate.Di certo mancherà contro la Lazio, contro la squadra oggi quarta in classifica, un punto sopra i rossoneri. Nulla è ancora di perso, perché il bicchiere resta mezzo pieno: il Milan ha due punti in più rispetto alla passata stagione anche se in questa fino a oggi ha perso tutti gli scontri diretti con chi la precede in classifica: Juventus, Napoli e Inter.riproduzione riservata ®