Higuain gol, il Milan passa Marsiglia stop in casa l'Eintracht rimonta (1-2)

ROMA - Come la Lazio, anche il Milan esordisce con una vittoria nella prima giornata di Europa League. E alla fine della tre giorni di coppe il bilancio italiano è più che lusinghiero: 4 successi, un pareggio e una sola sconfitta della Roma a Madrid. I rossoneri passano in Lussemburgo con il Dudelange di misura, 0-1, ma convincono. Dopo il campionato, Higuain si sblocca anche in Europa; è lui che firma il gol dello 0-1 del Diavolo al 59' con una rete di forza delle sue: Castillejo gli offre una palla comoda dal limite e l'argentino scarica in porta con un gran destro. Un sospiro di sollievo per Gattuso e per tutta la squadra che fino a quel momento aveva sofferto non poco per superare la difesa dei lussemburghesi. Poi poco altro, con i rossoneri che gestiscono bene e provano più volte a raddoppiare con Higuain. Solo un brivido, nel recupero, quando i padroni di casa diventano pericolosi con Couturier; ma c'è l'esperto Reina, titolare in coppa, che controlla senza problemi.Nel girone H della Lazio arriva dalla Francia la sorpresa della serata. Il Marsiglia finalista nella scorsa edizione di Europa League cade rumorosamente in casa contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte 1-2, dopo essere stati a lungo in vantaggio; il gol della vittoria dei tedeschi con Jovic, all'89'. La seconda giornata si giocherà giovedì 4 ottobre: la Lazio sarà in trasferta contro l'Eintracht mentre il Marsiglia volerà a Cipro contro l'Apollon. (G.Bul.)