Hidradisk, l'App valuta l'impatto dell'acne inversa sulla vita

ROMA - Nasce dalla collaborazione tra medici e pazienti Hidradisk, la prima app che permette di valutare l'impatto dell'idrosadenite suppurativa (HS) sulla qualità della vita dei pazienti.

«Conosciuta anche come acne inversa, è una malattia cronica non contagiosa e molto dolorosa - dichiara Piergiacomo Calzavara Pinton, Presidente della Società Italiana di Dermatologia SIDeMaST - si manifesta con la formazione di cisti e noduli dolorosi in particolare nella zona inguinale, ascellare, perianale, gluteale e sotto il seno. Rispetto ad altre malattie dermatologiche, l'HS ha il peggior impatto sulla qualità di vita, perché molto dolorosa e fisicamente invalidante con un grave impatto psicologico e anche sulla vita lavorativa, sociale e sessuale. Fino ad oggi non esistevano strumenti di valutazione della qualità di vita specifici e validati».

HIDRAdisk (www.vicinidipelle.it/hidradisk), sviluppato da AbbVie con pazienti e medici, consente di tracciare in modo semplice e immediato un quadro completo dell'impatto della malattia sulla vita quotidiana.

È stato validato su 27 centri dermatologici italiani e 140 pazienti nel primo studio osservazionale multicentrico sull'impatto dell'HS.(A.Cap.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

