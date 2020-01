Herbie Hankock

PARCO DELLA MUSICA

Pianista e compositore leggendario è stato parte integrante della rivoluzione musicale degli anni 60. Sarà l 19 luglio in cavea per il Summer Fest.

V.le P. de Coubertin 30, Bigl. da 35 a 70 euro+dp

su ticketone.it

Banco del

Mutuo Soccorso

PARCO DELLA MUSICA

La storica band proporrà, per la prima volta dal vivo, i brani del nuovo lavoro Transiberia e le composizioni più famose, quelle che hanno reso il gruppo uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 21, 25-35 euro

Negrita

AUDITORIUM CONCILIAZIONE

La Teatrale: Reset Celebration vedrà la band alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite

che festeggia vent'anni.

Via della Conciliazione 4, domani alle 21, 35-50 euro+dp, 0654220870

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

