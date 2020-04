Hemingway / Negrita

Primo caldo della stagione, prima manica corta. Non si può fare tanto, mi limito a sfoggiare i tatuaggi sugli avambracci portando fuori il cane.

Appena finito di cenare mi rendo conto di aver finito le Heets, quindi per far prima salgo in macchina e mi dirigo verso il distributore automatico più vicino.

Spalanco i finestrini : c'è un fresco di quello piacevole, entra un po' di vento.

Mi vengono in mente le estati in Toscana e mi prende un magone che non avete idea.

Decido di assecondare la malinconia facendo partire Hemingway dei Negrita, colonna sonora negli anni delle serate al mare, quando torni dai ristoranti e i tuoi amici di Milano, Firenze, Verona, Roma, cantano a squarciagola la stessa canzone. Per un attimo mi sembra di vederli tutti in macchina. La strada è deserta e guidare per una volta quasi mi piace.

Voglio solo andare al mare. Vorrei lasciarmi dietro le spalle questi 60 giorni e far finta che non siano mai esistiti. D'altronde, soprattutto in momenti come questi, sognare non costa nulla. Torno verso casa con le tasche piene di Heets Amber. Giugno placherà i miei nervi. C'è una barca pronta dietro un'altra pagina.

