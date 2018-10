HASTA LA VICTORIA'S

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo stile elegante vittoriano applicato alla lingerie, in una parola Victoria's secret, arriva a Roma. Sarà il primo negozio in Italia fornito dell'intera gamma di prodotti.Il marchio di biancheria intima, tra i più famosi al mondo, sbarcherà a dicembre a Porta di Roma, centro commerciale che ospita già firme come Apple e Adidas, solo per citarne alcune. Una notizia che rende felici sia uomini che donne, senza dubbio. Victoria's Secret, infatti, deve la sua esistenza all'imbarazzo che il suo fondatore, Roy Raimond, provò ad nell'entrare in un negozio di biancheria intima negli anni 70. Voleva comprare un regalo per la sua compagna ma si bloccò, non si sentiva a suo agio in quell'ambiente. Rendendosi conto che altri amici maschi avevano avuto la stessa esperienza, Raymond decise di studiare il mercato della lingerie, ottenne un prestito e aprì il suo primo negozio. Victoria'secret nacque così. E negli anni successivi si affermò come leader mondiale della biancheria di lusso. Le sue modelle più importanti sono le Victoria's Angel, tra cui si annoverano ad esempio Heidi Klum e Adriana Lima.Il nuovo negozio di Porta di Roma avrà un assortimento completo delle iconiche collezioni di lingerie del marchio, incluse Body by Victoria, Very Sexy, Dream Angels, Bombshell, T-Shirt Bra e la linea sportiva del brand, Victoria Sport.Accanto ai prodotti più venduti del marchio ci saranno le fragranze, le collezioni per la cura del corpo e Victoria's Secret PINK, una linea di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti di bellezza ispirati e dedicati alle ragazze in età universitaria.