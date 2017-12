Harry e Meghan il fidanzamento immortalato in tre foto Tre foto, una

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Harry e Meghanil fidanzamentoimmortalatoin tre fotoTre foto, una a colori e le altre due in bianco e nero: così Kensington Palace ha ufficializzato il fidanzamento tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle. La coppia aveva già dato l'annuncio delle nozze, il 27 novembre scorso, per poi fissare al prossimo 19 maggio. Da una foto si vede in primo piano l'anello di fidanzamento al dito di Meghan disegnato dal principe Harry in persona, in un'altra si intravede invece a far da sfondo Frogmore House, la splendida residenza della tenuta del castello di Windsor, dove verrà celebrato il matrimonio nella cappella di St George. Autore degli scatti reali è il fotografo polacco Alexi Lubomirski, amatissimo ad Hollywood per i suoi ritratti alle celebrità.