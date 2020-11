Harley-Davidson, una villa a tre piani e un conto in banca a sei zeri (1.237,38 euro). Sono i beni confiscati a un ex-pugile professionista, commerciante di generi alimentari, residente a Roma, che arrotondava le sue entrate facendo l'usuraio. Almeno secondo le accuse. F. L., era stato arrestato, a maggio scorso, in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo dell'Eur, mentre riceveva da un commerciante di Pomezia due orologi di pregio del valore complessivo di 33.000 euro, come copertura parziale del debito contratto. Dalle indagini è emerso che l'attività criminale dall'indagato è di lunga data, e sin dal 2018 elargiva prestiti con un tasso mensile pari al 10%, percependo dalla vittima la somma contante di 347.000 euro a titolo di soli interessi. (I. D. G.)



