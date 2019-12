Harlem Gospel Choir

PARCO DELLA MUSICA

Il più famoso coro gospel d'America e uno dei più longevi (creato nel 1986 da Allen Bailey), anche la punta di diamante del Gospel Festival dell'Auditorium. Gli HGC hanno sempre cercato di oltrepassare le barriere culturali, collaborando con artisti come Diana Ross, Bono, Simple Minds. La partecipazione del pubblico è parte dei loro show.

V.le P. de Coubertin 30,

il 25/12, ore ore 17.30 e 21.30, 22-30.50 euro

The Niro feat. Lucas

MONK CLUB

Con la direzione artistica di Francesco Arpino, anche in veste di pianista e chitarrista, per la prima volta tutte le canzoni di Jeff Buckley e Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non registrati in album. Con l'eccezionale collaborazione di Gary Lucas.

Via G. Mirri 35, il 27/12, ore 22, 15 euro

Schiaccianoci

AUDIT. CONCILIAZIONE

Con la regia e coreografia di Luciano Cannito basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto, con Ksenia Ovsyanick, Dinu Tamazlacaru, Tatiana Melendez, Vincenzo Di Primo per Roma City Ballet Company.

Via della Conciliazione 4, fino al 26/12, 23-51 euro

Abracadabra

TEATRO GHIONE

Benny Hiu Yeung Li, Mirco Menegatti, Luca Lombardo, sono alcuni tra gli illusionisti di fama internazionale che si esibiranno

in questo show che raccoglie anche fondi per McDermid e Antas onlus.

Via delle Fornaci 37, 26-29/12, da 23 euro

