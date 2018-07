Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno spiato pc e mail per trafugare notizie e dati sensibili, anche di siti istituzionali. Ma l'operazione di cyberspionaggio ha solo portato alla condanna dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, rispettivamente a 5 e 4 anni. Per il giudice monocratico di Roma sono infatti responsabili di accesso abusivo a sistema informatico.I fratelli Occhionero, secondo l'impianto accusatorio della Procura della capitale, volevano sapere i segreti di alte cariche dello Stato, politici, industriali e aziende. Per il pm Eugenio Albamonte, titolare del fascicolo, i due hanno tentato di violare anche le mail dell'ex presedente del consiglio Matteo Renzi, del presidente della Bce Mario Draghi e dell'ex premier Mario Monti. «Non è giusto», ha gridato la madre dei due condannati dopo la lettura del dispositivo. Il giudice Antonella Bencivinni ha disposto come pene accessorie l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'ingegnere nucleare e una interdizione di 5 anni per la sorella. Decisa anche una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di Enav (5 mila euro), Regione Lazio (500 euro), Viminale (2 mila euro), ministero Esteri (8 mila) e ministero Economia e Finanza (25 mila euro). Nel corso della requisitoria, il pm aveva sostenuto che gli Occhionero «hanno creato una rete telematica che puntava ad infettare circa 18mila pc». Nei prossimi mesi la procura potrebbe chiudere il secondo filone di indagine in cui si ipotizza lo spionaggio ai danni di seimila persone dal 2004 in poi. (M.Lan.)