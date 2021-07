Hanno seminato il panico per le strade del Tiburtino, dopo essere fuggiti all'alt intimato dai carabinieri. È nato infatti uno spericolato inseguimento a sirene spiegate tra i banditi e le forze dell'ordine, culminato con uno speronamento della Fiat Punto con il telaio contraffatto alla gazzella del nucleo radiomobile che aveva intercettato i fuggitivi lungo via Tiburtina. Diverse le auto in sosta danneggiate.

Alla fine uno dei due fuggiaschi (si tratta di rom) è stato arrestato grazie al blitz congiunto dei carabinieri e degli agenti del commissariato di San Basilio diretto da Eugenio Ferraro. L'altro è tuttora latitante. L'inseguimento è durato parecchi minuti, con i veicoli che sfrecciavano tra le automobili in fila sulla Tiburtina sotto gli occhi terrorizzati dei passanti. I nomadi hanno perfino provato a speronare alcune vetture per aprirsi un varco.

Le indagini hanno permesso di risalire all'identità di almeno uno dei criminali coinvolti: si tratta di un appartenente alla famiglia Halilovic residente nel campo nomadi di via di Salone. Ora è sotto torchio, con gli uomini della compagnia di Montesacro e della stazione dei carabinieri di San Basilio che lavorano sugli elementi ricevuti per individuare anche l'altro fuggitivo.

